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НовостиПроисшествия17 августа 2023 20:47

В Сочи подростки отравились парами хлора после посещения бассейна санатория

Прокуратура Лазаревского района Сочи организовала проверка по факту отравления детей
Евгения ХАЛИКОВА
Подростки отравились парами хлора в бассейне.

Подростки отравились парами хлора в бассейне.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отдыхавшие в одном из санаториев Сочи подростки попали в больницу после того, как искупались в бассейне. Врачи диагностировали у несовершеннолетних удушье и недомогание. Причиной плохого самочувствия по мнению медиков стало отравление парами хлора.

«В санатории, расположенном по улице Авроры Лазаревского района Сочи, подростки после посещения бассейна были доставлены в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура района совместно с специалистами Роспотребнадзора взяли пробы воды. Анализ позволит установить точные причины случившегося. После будет дана оценка действиям должностных лиц санатория и будут приняты меры прокурорского реагирования.