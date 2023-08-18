Что произошло в ночь на 18 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 18 августа в Краснодарском крае

В Сочи подростки отравились парами хлора после посещения бассейна санатория. Прокуратура после случившегося проводит проверку.

"17 августа в санатории на улице Авроры подростки после посещения бассейна почувствовали удушье и недомогание. В больницу их забрали с диагнозом: «Отравление парами хлора». В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних не имеется. Взяты пробы воды, анализ позволит установить причины случившегося", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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