В Прикубанском округе Краснодара 21 улица осталась без света из-за аварии

Ведутся восстановительные работы

Утром 18 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

"Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «СВ-303» и 41 трансформаторная подстанция", - отметили в единой диспетчерской службе.

Без света остались улицы Аксайская, Есенина, Кармалина, Красюка. Кухаренко, Мальгерба, Микешина, Пирогова, Российская, Солнечная, Агрохимическая, Вербная, Летняя, Алмазная, Гулика, Елецкая, Климова, Ангарская, Гомельская, 40 лет Победы, 1 Мая.

На месте работает аварийная бригада.