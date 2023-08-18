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НовостиПроисшествия18 августа 2023 5:05

В Прикубанском округе Краснодара 21 улица осталась без света из-за аварии

На месте энергоаварии в кубанском центре работает бригада
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Ведутся восстановительные работы

Ведутся восстановительные работы

Утром 18 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

"Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «СВ-303» и 41 трансформаторная подстанция", - отметили в единой диспетчерской службе.

Без света остались улицы Аксайская, Есенина, Кармалина, Красюка. Кухаренко, Мальгерба, Микешина, Пирогова, Российская, Солнечная, Агрохимическая, Вербная, Летняя, Алмазная, Гулика, Елецкая, Климова, Ангарская, Гомельская, 40 лет Победы, 1 Мая.

На месте работает аварийная бригада.