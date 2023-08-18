Мэр Сочи поручил расчистить ливневки в горах

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил горные территории, которые через несколько месяцев станут основными центрами притяжения туристов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил горные территории, которые через несколько месяцев станут основными центрами притяжения туристов.

Глава города поручил до конца месяца завершить работы по расчистке системы ливневой канализации. В ходе мониторинга было выявлено, что в поселках Красная Поляна и Эстосадок порядка 15 километров сетей, которые можно отнести к проблемным: на некоторых участках во время ливней и обильного таяния снега скапливается вода. До конца августа планируют завершить все работы на данных участках.

"Наши жители на сходах и личных приемах указывают участки города, где требуется расчистка системы ливневой канализации. Отрабатываем все заявки адресно, к осенне-зимнему периоду проводим комплексную подготовку", - заключил Алексей Копайгородский.