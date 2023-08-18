На Кубани началась уборка винограда

В регионе виноградом засажено около 30 тысяч гектаров Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартовала уборка винограда. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Кубанские аграрии планируют собрать почти 270 тысяч тонн ягоды. Такой объем позволит изготовить более 15 млн декалитров вина и около шести млн декалитров шампанского

«В этом году ситуацию осложнила погода. В Темрюкском районе, в одном из виноградарских муниципалитетов края, во время созревания ягоды прошли сильные дожди. Несмотря на это, аграрии сделали все возможное, чтобы сохранить плантации», – отметил глава региона.

В настоящее время Кубани лидирует среди регионов России по объемам производимой винной продукции. В крае изготавливают 42% натурального вина и 43% шампанского.

Ежегодно в регионе увеличивают количество виноградников. Культурой засажено около 30 тысяч гектаров – свыше 33% от всех плантаций в стране.

Отмечается, что кубанские аграрии более чем на 65% используют отечественные семена.

Для поддержки производителей на Кубани провели инвентаризацию земель, пригодных для виноградников, и защитили их от перевода в другие категории. На законодательном уровне закреплено понятие российского вина. Его отделили от напитков из импортного материала.