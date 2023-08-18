Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 8:37

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 128 машин

За сутки паромы переправили из порта «Кавказ» 341 машину
Мария ЧАЛАЯ
В очереди на Керченскую переправу стоит 128 машин

В очереди на Керченскую переправу стоит 128 машин

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 128 машин. Они находятся на накопительных парковках в поселке Ильич.

«18 августа на накопительных парковках находится 128 автомобилей. Из них 124 грузовых машины и 4 автобуса со 114 пассажирами. Работают два волонтера», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что за сутки паромы переправили из порта «Кавказ» 309 грузовиков и 32 автобуса. Паромы «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли 1342 пассажира.