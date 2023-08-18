В Сочи мужчина упал в шахту лифта на стройке

Пострадавшего лифтера передали врачам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адлерском районе Сочи лифтер упал в шахту на стройку. Коллеги пострадавшего мужчины обратились за помощью к спасателям. ЧП произошло на улице Просвещения.

«По информации, поступившей от оператора службы «112», происшествие случилось на первом этаже здания, мужчина упал с высоты около 1,5-2 метров», - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшим оказался 61-летний сочинец. Спасатели на носилках подняли лифтера и транспортировали до машины скорой помощи. Мужчину передали врачам.