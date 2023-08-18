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НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:39

В Сочи мужчина упал в шахту лифта на стройке

Спасатели Сочи вытащили лифтера из шахты
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пострадавшего лифтера передали врачам

Пострадавшего лифтера передали врачам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адлерском районе Сочи лифтер упал в шахту на стройку. Коллеги пострадавшего мужчины обратились за помощью к спасателям. ЧП произошло на улице Просвещения.

«По информации, поступившей от оператора службы «112», происшествие случилось на первом этаже здания, мужчина упал с высоты около 1,5-2 метров», - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Пострадавшим оказался 61-летний сочинец. Спасатели на носилках подняли лифтера и транспортировали до машины скорой помощи. Мужчину передали врачам.