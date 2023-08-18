На Кубани 35-летняя женщина погибла в ДТП с двумя легковушками

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с двумя легковушками на Кубани. Авария произошла 17 августа около 15:00 на трассе «станица Медведовская - хутор Большевик» в Тимашевском районе.

Предварительно, 62-летняя женщина за рулем Chery Tiggo, поворачивая на перекрестке, не уступила дорогу ВАЗ 21103. В результате автомобили столкнулись.

«35-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. 33-летний водитель отечественного автомобиля с травмами госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе в ДТП пострадали 22-летний парень и 16-летняя девушка. 18-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и снес опору освещения.