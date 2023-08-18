Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 8:57

В Ушаковке готовятся к новоселью

К концу года будет сдан Технопарк Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова
Василина КОПЫЛОВА
Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Только восемь месяцев назад началось строительство нового Технопарка, а специалисты уже говорят, что к концу года здание будет готово. Технопарк будет включать в себя лаборатории и рекреационные зоны, которые помогут будущим специалистам как на практике, так и в теории подготовиться к профессиональной деятельности. Строители уже опережают график, не снижая при этом качество работ.

Учитывается все: от климатических условий до эстетических моментов. Сейчас идет отделка помещений и монтаж инженерных систем (вентиляции, отопления, водоснабжения).

"В связи с тем, что температура воздуха в теплое время года в Новороссийске достигает 40 градусов, в здании предусмотрена общая система кондиционирования, которая летом будет охлаждать помещение, а зимой обогревать. Уже смонтировано лифтовое оборудование. Там, где работы по прокладке инженерных систем завершены, ведется отделка помещений, приступили к монтажу металлоконструкций под дальнейшую установку витражей", - комментирует главный энергетик строительно-производственной компании «МЕГАПИР» Сергей Соловьев.

Особенным украшением Технопарка станут витражи. В проекте много аудиторий, где три стены из четырех - стеклянные. Принимаются во внимание такие нюансы, как разный угол наклона. Это особенно важно с учетом новороссийских ветров.

В здании будут установлены особенные, массивные стеклопакеты с оригинальными металлоконструкциями. И, конечно, сейсмические требования: по словам специалистов, будущее сооружение сможет спокойно противостоять землетрясению порядка восьми баллов.

Технопарк Ушаковки воплотит в жизнь самые передовые технологические решения. 4700 квадратных метров. Одиннадцать новых лабораторий (в том числе - теоретических и прикладных наук, физики и химии). Учебный класс судомоделирования. Прототипирование (3D печать). На строительство нового Технопарка для инженерной подготовки плавсостава, работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения по федеральной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» было выделено порядка 860 млн рублей.