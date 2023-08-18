В Ушаковке готовятся к новоселью

Фото предоставлено отделом по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Только восемь месяцев назад началось строительство нового Технопарка, а специалисты уже говорят, что к концу года здание будет готово. Технопарк будет включать в себя лаборатории и рекреационные зоны, которые помогут будущим специалистам как на практике, так и в теории подготовиться к профессиональной деятельности. Строители уже опережают график, не снижая при этом качество работ.

Учитывается все: от климатических условий до эстетических моментов. Сейчас идет отделка помещений и монтаж инженерных систем (вентиляции, отопления, водоснабжения).

"В связи с тем, что температура воздуха в теплое время года в Новороссийске достигает 40 градусов, в здании предусмотрена общая система кондиционирования, которая летом будет охлаждать помещение, а зимой обогревать. Уже смонтировано лифтовое оборудование. Там, где работы по прокладке инженерных систем завершены, ведется отделка помещений, приступили к монтажу металлоконструкций под дальнейшую установку витражей", - комментирует главный энергетик строительно-производственной компании «МЕГАПИР» Сергей Соловьев.

Особенным украшением Технопарка станут витражи. В проекте много аудиторий, где три стены из четырех - стеклянные. Принимаются во внимание такие нюансы, как разный угол наклона. Это особенно важно с учетом новороссийских ветров.

В здании будут установлены особенные, массивные стеклопакеты с оригинальными металлоконструкциями. И, конечно, сейсмические требования: по словам специалистов, будущее сооружение сможет спокойно противостоять землетрясению порядка восьми баллов.

Технопарк Ушаковки воплотит в жизнь самые передовые технологические решения. 4700 квадратных метров. Одиннадцать новых лабораторий (в том числе - теоретических и прикладных наук, физики и химии). Учебный класс судомоделирования. Прототипирование (3D печать). На строительство нового Технопарка для инженерной подготовки плавсостава, работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения по федеральной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» было выделено порядка 860 млн рублей.