В Крыловском районе по нацпроекту отремонтировали детскую художественную школу

В учреждении занимаются 300 ребят Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детскую художественную школу в Крыловском районе откроют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Учреждение отремонтировали по нацпроекту «Культура».

Художественную школу посещают 300 ребят. В учреждении завершили отделку стен, обновили полы, электрику, двери и окна. Кроме того, специалисты отремонтировали систему отопления и освещения.

Для завершения капремонта муниципалитет выделил более 3,5 млн рублей.

«Объем работ был очень большим, однако глава района Виталий Демиров твердо заверил, что 1 сентября дети придут в обновленные классы», – отметила министр культуры региона Виктория Лапина.

В 2023 году на Кубани по нацпроекту отремонтируют восемь детских школ искусств. Кроме Крыловского района, учреждения обновят в Краснодаре, Крымском, Курганинском, Усть-Лабинском, Кореновском, Кавказском и Ейском муниципалитетах. На работы выделили более 83 млн рублей.