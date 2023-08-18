В Новороссийске потушили пожар в грузовом терминале Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске потушили пожар в грузовом терминале. Возгорание произошло утром 18 августа по улице Маркова в Восточном районе.

В грузовом терминале загорелись деревянные поддоны. Огонь распространился на площади 1,3 тысячи кв. метров.

В 10:33 спасатели локализовали возгорание. В 10:44 удалось ликвидировать открытое горение. В настоящее время пожар полностью потушили.

«Благодаря слаженной работе ответственных служб удалось предотвратить угрозу распространения пожара. Благодарю за высокий профессионализм и оперативность, проявленные при тушении пожара МЧС, Службу спасения, Водоканал, пожарную часть № 22 села Глебовского, частную пожарную охрану «Бранд-Мастер» и всех причастных», – написал глава города Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Как уточнили в краевом управлении МЧС, при пожаре никто не пострадал. В тушении задействовали 57 человек и 16 единиц техники.