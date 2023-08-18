Сочи и Гомельск начнут развивать экономическое и культурное сотрудничество

В нерабочей обстановке чиновники обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества муниципалитетов.

Наличие передовых санаторно-курортных комплексов, субтропический климат и многообразие культурных программ ежегодно привлекают в Сочи не только соотечественников, но и гостей из дружественных государств. Мэр курорта встретился с председателем Гомельского горисполкома.

"Был очень рад встрече и личному знакомству с председателем Гомельского горисполкома Владимиром Александровичем Приваловым, который приехал в наш город на отдых", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В нерабочей обстановке чиновники обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества муниципалитетов.

"Будем стремиться к развитию партнерских отношений", - заключил мэр Сочи.