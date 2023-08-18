Проводится проверка Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Прокуратура проводит проверку после пожара в грузовом терминале Новороссийска. Возгорание произошло утром 18 августа по улице Маркова в Восточном районе.

Пожар охватил 1,3 тысячи кв. метров. Известно, что в терминале для хранения контейнеров загорелись отходы вблизи ж/д путей необщего пользования.

«Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и пожарной безопасности. На месте происшествия находится Новороссийский транспортный прокурор», – сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что по результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.