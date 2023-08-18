В Краснодаре проезд в общественном транспорте подорожает с 22 августа

Проезд подорожает на пять рублей Фото: krd.ru

В Краснодаре проезд в муниципальном общественном транспорте подорожает с 22 августа. В этот день начнет действовать постановление о повышении стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь поездка на трамвае, троллейбусе и автобусе будет стоить 40 рублей. Ранее пассажиры платили 35 рублей. В том числе цена повысится на маршрутах, которые работают по брутто-контрактам, – № 19,32,89,91 и 120.

Напомним, подорожание проезда поможет компенсировать затраты МУП «КТТУ» и решить вопрос с нехваткой кадров.

«На сегодняшний день КТТУ работает эффективно, однако недокомплект по водителям составляет 38% от штатной численности, кондукторам — 36%», – рассказал на брифинге замглавы Краснодара Владимир Архипов.