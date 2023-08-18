В Анапе пройдут соревнования по компьютерными играм Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Анапе пройдут соревнования по компьютерным играм с призом 100 тысяч рублей. Кубок Краснодарского края состоится в Витязево.

«Министерство физической культуры и спорта Кубани при поддержке мэрии Анапы организует масштабный турнир. Соревнования пройдут с 20 по 28 августа в ЛОК «Витязь». Среди игровых дисциплин предусмотрены Dota 2, StarCraft 2, DCL – The Game, UFC 4, CS:GO», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что бесплатно поучаствовать в турнире могут спортсмены со всей России.