Панихида на могиле бывшего митрополита Краснодарского и Кубанского Виктора прошла в Краснодаре

Митрополита Виктора не стало 18 августа 1966 года Фото: Кубанская митрополия

Панихида на могиле бывшего митрополита Краснодарского и Кубанского Виктора (Святина) прошла в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии. Митрополит Григорий совершил панихиду на Славянском кладбище.

Митрополит Виктор скончался 18 августа 1966 года. Заупокойные песнопения на могиле исполнил хор студентов Екатеринодарской духовной семинарии.

Судьба митрополита Виктора связана с Православной Церковью в Китае. Здесь он возглавлял Русскую духовную миссию 23 года до закрытия в 1956 году. В течение последних 10 лет жизни митрополит служил на Кубанской кафедре. В 60-е годы он спас от закрытия Екатерининский кафедральный собор в краевом центре.

Митрополит Григорий отметил, что владыка Виктор был добрым, нищелюбивым человеком, помогал нуждающимся.

«Ему было очень нелегко и в Китае, и здесь, в России, на Кубани — это были годы гонений, когда безбожная коммунистическая власть поставила цель полностью уничтожить православие. Количество храмов на Кубани в это время сократилось более чем вдвое. Но митрополит Виктор и миряне, верные Христу, делали все возможное, чтобы сохранить православие. Коммунисты планировали разрушить Екатерининский кафедральный собор. Благодаря трудам и заботам митрополита Виктора, его помощника отца Николая Гетмана, главный храм Кубани удалось сохранить», – сказал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.