Роспотребнадзор проверит воздух после пожара в грузовом терминале Новороссийска

Пожар потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара в грузовом терминале Новороссийска. Специалисты исследуют пробы на содержание загрязняющих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.
«Организован мониторинг качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Результаты исследований сообщим позже», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, пожар в грузовом терминале Новороссийска произошел утром 18 августа. На территории по улице Маркова в Восточном районе города загорелись деревянные поддоны.
Огонь распространился на площади 1,3 тысячи кв. метров. Возгорание полностью потушили в течение трех часов.
После происшествия прокуратура организовала проверку.