Школьница из Армавира вышла в финал фестиваля «Белая трость»

Александра Белик выступит на гала-концерте в Москве

Школьница из Армавира вышла в финал XIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Александра Белик осенью представит Краснодарский край на гала-концерте.

Фестиваль пройдет в Москве 10 октября. Незрячие и слабовидящие дети выступят с известными певцами, артистами и музыкантами.

Александра Белик прошла отбор, получив высокую оценку жюри. Школьница выступит со звездами эстрады и познакомится с другими участниками фестиваля. Кроме того, Сашу ждут мастер-классы, экскурсии в музеи и круглые столы.

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» – проект Благотворительного фонда Дианы Гурцкой помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Он нацелен на поддержку юных талантов на их творческом пути и возможность ребят выступить на большой сцене, познакомиться с другими участниками.

«Уникальность «Белой трости» в ее идее — интеграции незрячего или слабовидящего ребенка в культурную и общественную жизнь. Проект делает еще один шаг к формированию толерантных установок по отношению к людям с инвалидностью», – отметили организаторы фестиваля «Белая трость».

За 14 лет тысячи детей прошли отборочные этапы. Сотни ребят, прошедших в финал, выступили на гала-концертах. Участники приезжают из всех регионов России и других стран СНГ – Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии.

В настоящее время отборочные этапы фестиваля «Белая трость» продолжаются. Полный список финалистов опубликуют на официальном сайте.