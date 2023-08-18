Долгострой ЖК «Эльсинор» в Сочи планируют достроить

Строительство проблемного объекта долевого строительства на улице Туапсинской в Сочи завершено.

В Сочи провели заседание рабочей группы по вопросам восстановления прав обманутых дольщиков.

Сейчас в Едином реестре остались девять проблемных городских объектов, в ближайшее время исключат из него ЖК «Эльсинор». Новый застройщик заключил допсоглашения с дольщиками и готовится достроить объект.

Строительство проблемного объекта долевого строительства на улице Туапсинской в Сочи завершено. В рамках судебного процесса проведена экспертиза и признано право собственности на объект.

«По каждому объекту из реестра отработан механизм действий и имеется четкое понимание участия всех сторон. Стремимся к тому, чтобы до конца года вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи закрыть полностью», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.