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НовостиОбщество18 августа 2023 12:45

Семью на сапе унесло в отрытое море под Туапсе

Спасатель больше 30 минут искали семью, которую унесло в море на сапборде
Мария ЧАЛАЯ
В Туапсе семью на сапе унесло в отрытое море

В Туапсе семью на сапе унесло в отрытое море

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатель больше 30 минут искали семью, которую унесло в море на сапборде

Семью на сапе унесло в отрытое море под Туапсе. Инцидент произошел на одном из пляжей Небугского сельского поселения.

«Семья из трех человек вечером решила поплавать на сапборде. Ветер усилился и сап унесло течением в открытое море. Они не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Более 30 минут спасатели пляжа «Импульс» в Ольгинке искали пропавших в темноте», - сообщили в пресс-службе Туапсинского района.

Уточняется, что семью нашли и доставили на берег. Никто из них не пострадал.