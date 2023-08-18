В «Орлёнке» определили победителей этапа инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре состоялась церемония закрытия Межрегионального инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни», реализуемого Благотворительным фондом «Под флагом добра» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

В рамках церемонии закрытия Межрегионального инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни», реализуемого Благотворительным фондом «Под флагом добра» орлят приветствовали директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова, советский и российский футболист, мастер спорта Дмитрий Градиленко, комментатор МАТЧ ТВ Артём Шмельков, актёр театра и кино, блогер Вячеслав Морозов, двукратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, мастер спорта Дмитрий Сенников, мастер спорта международного класса, экс-вратарь сборной России, серебряный призёр Универсиады в составе студенческой сборной России Елена Рыжикова.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Фонд «Под флагом добра» и «Орлёнок» сотрудничают более десяти лет. За эти годы мы организовали и провели множество проектов, направленных на поддержку одаренных детей России, развитие волонтерства, пропаганду здорового образа жизни. Фестиваль «Футбол – школа жизни» – один из них. Он мотивирует ребят к занятиям физической культурой и спортом, демонстрирует отсутствие границ для активных увлечений, например, футболом», – прокомментировала Наталья Давыдова.

Фестиваль проходил в «Орлёнке» в течение трёх дней. За это время в нём приняли участие 400 школьников, в том числе дети 2 и 3 группы здоровья, из разных регионов России. Орлята играли в футбол, который вёл постоянный друг фестиваля, спортивный комментатор МАТЧ-ТВ Артём Шмельков, участвовали в профильных мастер-классах двукратного чемпиона России, трёхкратного обладателя Кубка России, мастера спорта Дмитрия Сенникова и мастера спорта международного класса, экс-вратаря сборной России, серебряного призёра Универсиады в составе студенческой сборной России Елены Рыжиковой.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«На мастер-классе нам показали ряд комбинаций, которые в дальнейшем я смогу использовать в игровой практике. Гости делились своим опытом и так непривычно было общаться с такими известными спортсменами с глазу на глаз. Всё это подарил мне “Орлёнок” и фестиваль», – поделился впечатлениями Антон Родионов из Калуги.

Для орлят было организовано множество творческих встреч. Ребята пообщались с российским певцом Михаилом Гребенщиковым. Гость рассказал школьникам о том, как он пришёл к музыке, как участвовал в проекте «Фабрика звёзд», поделился секретами написания песен и поведал о своём увлечении футболом.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Услышать истории человека, который много добился в творчестве и достиг своих целей, было очень интересно. Михаил позитивный и добрый, с ним приятно вести беседу и не страшно задать вопросы. Я рада, что у меня была возможность пообщаться с таким вдохновляющим человеком!» – поделилась впечатлениями от встречи Алеся Семикина из Ростовской области.

Актёр театра и кино Вячеслав Морозов рассказал ребятам о секретах своего профессионального мастерства. Он регулярно играет в спектаклях, снимается в полнометражных фильмах и сериалах, рекламе, участвует в юмористических проектах, активно занимается спортом. Не так давно сыграл роль в спортивной драме «Одиннадцать молчаливых мужчин». Сюжет основан на исторических событиях и рассказывает о турне футболистов московского «Динамо» по Великобритании осенью 1945 года.

«У меня только положительные эмоции после этой встречи! Я в "Орлёнке" первый раз и это так здорово и удивительно, что мне удалось встретиться с известным человеком. Даже не ожидала, что Вячеслав окажется таким искренним и позитивным, будет отвечать на все наши вопросы. Мне было очень интересно его послушать и вдохновиться его историей», – поделилась Алёна Елинская из Ростовской области.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Фестиваль «Футбол – школа жизни» объединил в «Орлёнке» не только спортсменов, но и начинающих творцов. В рамках проекта юные художники разработали авторский дизайн формы футбольной команды и создали коллаж «Космический футбол».

В финале Фестиваля организаторы отметили лучших игроков, болельщиков, а также победителей викторины на знание истории футбола.

Медали и кубки за первое место получила команда детского лагеря «Олимпийская деревня», за второе и третье места – «Олимпийского» и «Юнармейца».

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся Благотворительным фондом «Под флагом добра» при поддержке официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».