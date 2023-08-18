Кино под открытым небом покажут в Московском микрорайоне Краснодара Фото: krd.ru

Кино под открытым небом покажут в Московском микрорайоне Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Кинопоказы пройдут 18 и 19 августа.

Так, 18 августа, кинотеатр под открытым небом организуют на футбольном поле около дома по улице им. Карякина, 18. Зрители в 19:30 посмотрят фильм «Команда мечты». Перед началом сеанса для собравшихся выступит дуэт «Сибирские ВиНа».

В субботу, 19 августа, в преддверии Дня Государственного флага РФ кино покажут на теннисном корте на пересечении улиц Покрышкина и Кореновской. Перед началом просмотра для зрителей выступит шоу-группа «Космос». А в 19:30 состоится показ фильма «Лето 1941-го».

«Организаторы рекомендуют взять с собой плед и средство от насекомых», – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, проект «Кино нашего двора» проводят в Краснодаре с 2010 года. Организатором выступил городской Центр событий.