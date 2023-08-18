Назван лучший детский сад в Краснодарском крае

Фото предоставлено пресс-службой СК Семья.

Краснодарский застройщик «Семья» (5-е место по объему текущего строительства в регионе) отмечен наградами руководства Краснодарского края за лучшие проекты по итогам 2022 года. Так, детский сад № 69 на 160 мест в пер. Элеваторный (Центральный внутригородской округ) стал победителем конкурса на лучший объект социальной инфраструктуры. Жилой район «Светлоград» (ул. Красных Партизан) удостоен 3-го места в конкурсе на лучший реализованный проект жилой застройки в категории «стандартное жилье».

Конкурс проходит ежегодно под эгидой Департамента строительства Администрации Краснодарского края, с целью оценки работы отрасли и поощрения наиболее эффективных предприятий. Во внимание принимаются такие критерии, как скорость строительства, соблюдение сроков сдачи, соответствие нормам и правилам, а также использование новых технологий в инженерном оборудовании и благоустройстве. Награды победителям вручил заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Александрович Власов.

— У нас сложилась хорошая традиция награждать лучшие реализованные проекты строительства. Хотелось бы поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за работу. В Краснодарском крае лучшие строители – наш регион отмечают и федеральные органы власти, и Президент – в том числе по развитию и реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Спасибо большое за вашу работу, – отметил Сергей Власов.

— Для нашей компании эти награды – большая честь и стимул одновременно. Мы строим школы и детские сады в каждом своем проекте и по опыту знаем, что соцобъекты – не только часть среды девелоперского проекта, но и улучшение качества жизни для всего района. Каждый родитель хочет, чтобы в шаговой доступности его ребенок посещал современные детские сады и школы со стадионами, с оснащенными кабинетами, актовыми, спортивными залами, с удобными уборными, игровыми, столовой. В текущих и будущих проектах «Семья» построит еще 6 школ и 14 детских садов. Звание лучшего проекта – это высокая планка, мы будем ее придерживаться и в дальнейшем», – подчеркнула коммерческий директор СК «Семья» Юлия Сидорова.

Детский сад № 69, ставший победителем конкурса на лучший соцобъект, находится в ЖК «Все Свои VIP», строящемся на ул. Колхозная. Первых воспитанников учреждение встретило этой весной – ими стали юные краснодарцы в возрасте от 2 до 7 лет. Отличительная особенность детского сада – усиленная система безопасности, собственный пищевой блок, оснащенный по новейшим стандартам, а также яркая архитектура.