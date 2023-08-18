В Сочи обсудили благоустройство парка Макаренко

Участники встречи обсудили несколько рабочих моментов, таких как: состояние детской площадки и зеленых насаждений, своевременная уборка территории, обслуживание инженерных систем и уличного освещения.

В Сочи прошло совещание по парку в микрорайоне Макаренко. Зеленую территорию планируют благоустроить в ближайшее время. Инициатором проекта выступил депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков.

На встрече обсудили состояние детской площадки в парке и озеленение. Также здесь планируют обновить уличное освещение и улучшить обслуживание инженерных систем.

«За шесть лет работы парка проделано немало работы. В парке Макаренко обустроили более трех тысяч метров пешеходных троп, отремонтировали или заменили коммуникации, установили новую уличную мебель. Кроме этого, оборудованы зоны для игр и занятий спортом», - отметил Тепляков.

Парламентарий добавил, что в 2021 году объект получил статус охраняемой природной территории местного значения. Здесь запрещены изменение ландшафта, вырубка и уничтожение растений.

В сентябрь сотрудники администрации округа выедут на место, чтобы предметно дать оценку состоянию парка и приступить к обновлению.