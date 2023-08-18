Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 14:04

Сквер «Прохладный» в станице Старокорсунской Краснодара обновят к концу октября

В станице Старокорсунской Краснодара завершают благоустройство сквера
Светлана ОВДЕЙ
Работы полностью завершат к концу октября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Работы полностью завершат к концу октября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В станице Старокорсунской Краснодара завершают благоустройство сквера «Прохладный». Выполнить работы планируют к концу октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сквер «Прохладный» расположен на въезде в станицу – на пересечении улиц Северной и Красной. Благоустройство зеленой зоны начали в 2018 году. Первый этап работ завершили в 2019 году.

В настоящее время специалисты обустраивают тротуары, устанавливают площадки спортивную и детскую площадку. Кроме того, в парке проведут уличное освещение, поставят скамейки и урны.

«Проект зеленой зоны был разработан с учетом пожеланий жителей. После завершения работ отдых здесь станет еще более комфортным», – отметила глава администрации Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная.