Сквер «Прохладный» в станице Старокорсунской Краснодара обновят к концу октября

Работы полностью завершат к концу октября Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В станице Старокорсунской Краснодара завершают благоустройство сквера «Прохладный». Выполнить работы планируют к концу октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сквер «Прохладный» расположен на въезде в станицу – на пересечении улиц Северной и Красной. Благоустройство зеленой зоны начали в 2018 году. Первый этап работ завершили в 2019 году.

В настоящее время специалисты обустраивают тротуары, устанавливают площадки спортивную и детскую площадку. Кроме того, в парке проведут уличное освещение, поставят скамейки и урны.

«Проект зеленой зоны был разработан с учетом пожеланий жителей. После завершения работ отдых здесь станет еще более комфортным», – отметила глава администрации Старокорсунского сельского округа Виктория Бедная.