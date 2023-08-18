«День здоровья» проведут в Крымском районе Кубани 19 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

День здоровья проведут в Крымском районе Кубани 19 августа. Медицинско-профилактическую акцию организуют в поликлинике в станице Варениковской. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Все желающие с 8:00 до 13:00 измерят артериальное и внутриглазное давление, проверят состояние сердца, проведут экспресс-анализ на общий холестерин и глюкозу в крови, сделают ЭКГ. Кроме того, пациентов проконсультируют врачи разных специализаций.

«Для участия в акции необходим паспорт и полис обязательного медицинского страхования», – уточнили в пресс-службе администрации края.

Напомним, Дни здоровья на Кубани проводят 12 лет. В 2023 году в районах провели более 30 акций, к которым присоединились свыше 105 тысяч человек.