Вениамин Кондратьев встретился с ветеранами спецоперации в Краснодаре

Губернатор поручил проработать вариант размещения фонда в более просторном помещении в центре города. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани встретился с участниками СВО. Встреча Вениамина Кондратьева и бойцов прошла в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества».

«Участники спецоперации мужественно отстаивали интересы Родины и не допустили того, чтобы война пришла на нашу землю. Убежден, что теперь их опыт должен давать приоритет при устройстве на госслужбу, потому что вы, как никто другой, знаете, что значит действовать в интересах государства. Понимаете, что победы нужны как на ратном, так и на трудовом фронте», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в зоне специальной военной операции находятся более 6 тысяч кубанских казаков. Более 550 из них удостоены государственных наград за отвагу и самоотверженность. В дальнейшем ветераны смогут рассчитывать на поддержку краевых властей. В крае приняты беспрецедентные меры поддержки участников СВО. Это разовая помощь в 100 тысяч рублей, компенсации на догазификацию домовладений, а также одноразовые выплаты студентам и первокурсникам кубанских вузов, чьи отцы сейчас находятся на СВО. Из бюджетов всех уровней на эти целы уже направлено около 5 миллиардов рублей.