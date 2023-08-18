На Кубани завершены работы на 22 объектах проектов местных инициатив жителей

Краснодарский край входит в тройку регионов страны, где «Инициативное бюджетирование» развивают наиболее активно. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае завершены работы на 22 объектах проектов местных инициатив. В 2023 году в краевом конкурсе в рамках программы «Инициативное бюджетирование» выбрали 81 проект. На их реализацию направили 300 млн рублей.

«По решению губернатора на поддержку местных инициатив жителей в этом году дополнительно направили еще 200 миллионов рублей. Они будут распределены в рамках пятого краевого конкурса. Его итоги подведем в конце августа,» – рассказал глава департамента внутренней политики администрации Кубани Александр Бородавка.

«Инициативное бюджетирование» позволяет благоустраивать скверы, парки, спортивные и детские площадки. Общественные территории предлагают сами жители для участия в конкурсе. Например, благодаря активности населения в парке культуры и отдыха станицы Новопластуновской Павловского района появилась детская игровая площадка стоимостью 3,8 млн рублей.