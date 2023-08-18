Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани с господдержкой построят сушильный комплекс для древесины и увеличат производство станков. Фонда развития промышленности региона на реализацию четыре проектов одобрил финансирование в размере 64,4 млн рублей.

«Фонд выдает займы краевым промышленникам на создание, развитие и модернизацию производств в сумме от 5 до 200 миллионов рублей. Процентные ставки фиксируются в размере 0,1-4 % годовых. Величина процентной ставки зависит от вида программы и других факторов. Например, есть льготы для резидентов промпарков, участников программы «Сделано на Кубани», национального проекта «Производительность труда» и других категорий», – сообщил глава краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.

Промышленники направят средства на приобретение расходных материалов и комплектующих для новых производств. Подробная информация об условиях программ можно ознакомиться на сайте ФРП Краснодарского края.