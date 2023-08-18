Губернатор Кубани рассказал о достопримечательностях Кавказского района

Кавказский район. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края продолжил цикл #МаршрутыКубани. Жителей и гостей региона познакомили с Кавказским районом, который находится в восточной части Кубани.

«Думаю, что многим будет интересно посетить один из старейших кубанских православных храмов в станице Темижбекской и святой источник в Монастырском лесу», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Станция Кавказская была заложена в 1874 году при строительстве железной дороги. Сейчас это город Кропоткин. Райцентр не только важный транспортный узел. Это еще и уютный южный город с парками, а также с архитектурными и историческими памятниками.