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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:48

Жителя Адыгеи подозревают в краже аккумулятора из грузовика

Владелица грузовика оставляла машину незапертой на ночь возле дом
Евгения ХАЛИКОВА
Владелица не закрыла машину на ночь. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Владелица не закрыла машину на ночь. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

Полиция Адыгеи задержала 26-летнего местного жителя, которого подозревают в краже автомобильного аккумулятора. С заявлением о пропаже дежурную часть обратилась 33-летняя жительница города Адыгейска местная жительница. Женщина рассказала, что оставила транспорт незапертым на обочине дороги около собственного домовладения, а утром обнаружила пропажу.

«В ходе проведения разыскных мероприятий, сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый гражданин», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В отношении мужчины планируют возбудить уголовное дело по статье «Кража»