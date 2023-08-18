В Сочи в начале осени пройдут горные автогонки

В Сочи продут автогонки. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Лазаревском районе Сочи осенью запланировано проведение пятого этапа чемпионата Краснодарского края по автомобильным горным гонкам. В связи с этим 16 сентября на пятикилометровом отрезке дороги будет ограничено движение автотранспорта.

«В субботу 16 сентября с 8:00 до 19:00 на пятикилометровом отрезке автомобильной дороги от кафе «У Горца» из Марьино в сторону Лазаревского будет временно ограничено движение транспортных средств», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Гонки входят в календарный план официальных спортивных и физкультурных мероприятий Краснодарского края, запланированных на 2023 год.