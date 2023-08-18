Полицейские Сочи изъяли незаконного оборота 174 литра алкогольной продукции

В Сочи проверили торговые точки.

В Сочи 18 августа прошел совместный рейд городской и районной администраций и сотрудников УВД по объектам потребсферы. Мониторинговая группа проверила 10 магазинов и торговых кусков, где зафиксировала многочисленные нарушение законодательства.

«Мониторинговые мероприятия организованы в рамках исполнения протокола заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае. Незаконная продукция изъята из оборота, в отношении нарушителя составлен административный протокол», – рассказал глава департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

За один день из незаконного оборота удалось изъять 174 литра контрафактной алкогольной продукции. За незаконную торговлю было составлено 28 административных протоколов.