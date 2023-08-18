На Кубани производитель целлюлозно-бумажных товаров присоединился к нацпроекту

Предприятие подписало соглашения с министерством экономики края и Региональным центром компетенций. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае к национальному проекту «Производительность труда» присоединился производитель целлюлозно-бумажной продукции. Сотрудники предприятия в ближайшее время пройдут обучение универсальным инструментам бережливого производства.

«Повышение производительности труда и выручки, увеличение портфеля заказов, сокращение издержек, максимальное использование внутренних ресурсов – это основные задачи, которые решает нацпроект на предприятиях разных отраслей. Но чтобы добиться результата необходимо полное погружение руководства и сотрудников в философию бережливого производства, в формирование культуры непрерывных улучшений в коллективе», – рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Эксперты Регионального центра компетенций проанализируют производственные процессы и предложат варианты оптимизации потерь, сокращению брака и лишних передвижений сотрудников и техники. Первые результаты внедрения бережливых технологий будут видны уже через полгода. Затем компания приступит к этапу тиражирования опыта.