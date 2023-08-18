В Ейске идет реконструкция очистных сооружений

В Ейске реконструируют очистные сооружения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.
В Ейске началась реконструкция городских очистных сооружений. Специалисты «Кубаньводкомплекса» в рамках производственной программы уже капитально отремонтировали здания хлораторной.
«Выполнена облицовка фасада металлосайдингом. Также заменена водоотливная система кровли и обновлена система вентиляции воздуховодов. Провели ремонт на трансформаторной подстанции», – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.
После окончания ремонтных работ вырастет надежность системы водоотведения. Также коммунальная инфраструктура Ейска получит стимул для развития.