Казачий снайперский отряд из Сочи отправился на службу в зону СВО

Сочинский снайперский отряд высокоточной стрельбы отправился в зону СВО. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Из Сочи в зону СВО для несения службы направлен снайперский отряд высокоточной стрельбы. В формирование вошли 20 казаков из Сочи и Туапсе. Перед тем как отбыть на спецоперацию, добровольцы прошли обучение по тактико-специальной и снайперской подготовке, а также по тактической медицине.

«Группа снайперов, вооруженных высокоточным тяжелым оружием, обеспечивает стрельбу на расстоянии до двух км. Перемещаясь, работает по всей линии фронта, обеспечивая путь к наступлению для войск. Для этого используются самые современные технические средства, включая собственную метеостанцию. Подготовка отряда к работе в зоне СВО велась при поддержке главы Сочи Алексея Копайгородского», - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

У отряда казаков есть собственная служба тыла на территории курорта. Здесь идет подготовка новых добровольцев и проходят реабилитацию участники специальной военной операции.