В Краснодарском закрыли леса для туристов на автомобилях

В лесах Кубани будут проводить рейды. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В Краснодарском крае с 18 августа продлено ограничение на пребывание туристов в лесах. Ограничения коснутся только тех, кто решил проехать в лесной массив на автомобиле. Пеших прогулов запрет не коснулся, но только при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.

«Ограничен въезд транспортных средств на территорию лесного фонда. По лесу разрешено передвигаться лесопожарным, пожарным и аварийно-спасательным формированиям, лесной охране, оперативным службам, добровольной дружине и социализированной технике, осуществляющей противопожарные мероприятия в лесах», - уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

К такой мере пришлось прибегнуть из-за длительной засухи в регионе. Поэтому посетителям леса строго запрещается использовать открытый огонь. Нарушение распоряжение административно и уголовно наказуемо.