Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 17:55

В Краснодарском закрыли леса для туристов на автомобилях

С 18 августа продлен режим пребывания граждан в лесах на территории Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
В лесах Кубани будут проводить рейды. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В лесах Кубани будут проводить рейды. Фото: пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

В Краснодарском крае с 18 августа продлено ограничение на пребывание туристов в лесах. Ограничения коснутся только тех, кто решил проехать в лесной массив на автомобиле. Пеших прогулов запрет не коснулся, но только при условии строгого соблюдения противопожарной безопасности.

«Ограничен въезд транспортных средств на территорию лесного фонда. По лесу разрешено передвигаться лесопожарным, пожарным и аварийно-спасательным формированиям, лесной охране, оперативным службам, добровольной дружине и социализированной технике, осуществляющей противопожарные мероприятия в лесах», - уточнили в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

К такой мере пришлось прибегнуть из-за длительной засухи в регионе. Поэтому посетителям леса строго запрещается использовать открытый огонь. Нарушение распоряжение административно и уголовно наказуемо.