На Кубани в аварии с фурой пострадали водитель и два пассажира легковой машины

Девушку из деформированного авто пришлось деблокировать. Фото: t.me/tim_kubanspas

В Краснодарском крае при столкновении с фурой пострадали три человека. Авария произошла в Тимашевском районе на 10 км трассы Тимашевск-Полтавская.

«По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой Ивеко. В результате чего из автомобиля ВАЗ 2107 пострадали два 20-летних молодых человека года рождения и 18-летняя девушка», - сообщили в пресс-службе Тимашевского аварийно-спасательного отряда.

Спасатели уточнили что девушки пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов из покореженной отечественной легковушки. Все трое пострадавших доставлены в больницу.