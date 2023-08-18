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НовостиПроисшествия18 августа 2023 18:59

В Сочи при столкновении двух авто в тоннеле получили травмы два человека

В больницу Сочи после аварии доставили двух человек
Евгения ХАЛИКОВА
Пострадавшие доставлены в больницу.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в тоннеле столкнулись два автомобиля зарубежного производства. Как сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением на закруглении дороги и и врезался в бетонное ограждение тоннеля.

«От удара иномарку отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где она столкнулась с автомобилем KIA», - дополнили в ведомстве.

В результате аварии пострадал 39-летний водитель автомобиля KIA и 25-летний пассажир BMW. Они оба были госпитализированы. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.