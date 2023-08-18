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НовостиПроисшествия18 августа 2023 19:22

Прокуратура Адыгеи взяла на контроль расследование аварии с двумя погибшими

В Майкопском районе Адыгеи 18 августа при столкновении двух авто погибли два человека и еще четверо получили травмы
Евгения ХАЛИКОВА
Сообщение об аварии было получено в ночь на 18 августа.

Сообщение об аварии было получено в ночь на 18 августа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поручению прокуратуры республики прокуратура Майкопского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту смертельной аварии с большим количеством пострадавших. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Адыгее, ДТП произошло в ночь на 18 августа. На 87 км автодороги Р-217 «Кавказ» около станицы Кужорской столкнулись два автомобиля.

«34-летний житель Майкопа за рулем иномарки во время движения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другим автомобилем. которым управлял 54-летний житель города Краснодара»,- уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии получил травмы водитель из Майкопа, его пассажир и два пассажира из другой машины. На месте от полученные травм скончались 29-летння жительница Майкопа. Водитель из Краснодара умер в больнице. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.