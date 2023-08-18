В Динском районе ищут злоумышленника, сообщившего о бомбе в отделения банка

В Динском районе поступил ложный звонок о бомбе в здании. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В станице Динской после телефонного звонка с угрозами, поступившего от неизвестного мужчины, было оцеплено здание банка по улице Красной, 86. Как сообщили в администрации района, звонок поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования.

«Неизвестное лицо сообщило о минировании здания банка в станице Динской и потребовало выкуп в несколько миллионов рублей. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Здание обследуют на наличие взрывных устройств», - сообщили в пресс-службе администрации района.

Работники правоохранительных органов с кинологическими расчетами обследовали все помещения банковского отделения. Взрывных устройств не обнаружено. Сейчас полиция устанавливает личность звонившего.