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НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:22

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар

Пожарные продолжают тушить лесной пожар площадью 2 гектара в Геленджике
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике загорелся лес.

В Геленджике загорелся лес.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар. Пожарные боятся с огнем на улице Туристическая.

«Первые пожарные прибыли к месту ЧП в 23:38. Они установили, что произошло возгорание сухой травы на площади 1 гектар. В 02:00 далось локализовать огонь на площади два гектара», - сообщили в пресс-службе Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края.

На данный момент полную ликвидацию пожара не объявляли.

Всего к ликвидации огня от РСЧС привлечено 99 человек личного состава и 33 единицы техники. В том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 11 единиц техники.