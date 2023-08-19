В Геленджике загорелся лес. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар. Пожарные боятся с огнем на улице Туристическая.

«Первые пожарные прибыли к месту ЧП в 23:38. Они установили, что произошло возгорание сухой травы на площади 1 гектар. В 02:00 далось локализовать огонь на площади два гектара», - сообщили в пресс-службе Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Краснодарского края.

На данный момент полную ликвидацию пожара не объявляли.

Всего к ликвидации огня от РСЧС привлечено 99 человек личного состава и 33 единицы техники. В том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 11 единиц техники.