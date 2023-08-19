Что произошло за ночь 19 августа в Краснодарском крае

В Геленджике продолжают тушить лесной пожар. Пожарные продолжают тушить лесной пожар площадью 2 гектара в Геленджике.

В Динском районе ищут злоумышленника, сообщившего о бомбе в отделения банка. Злоумышленник требовал выкуп в несколько миллионов рублей за информацию о том, как разминировать здание.

На Кубани в аварии с фурой пострадали водитель и два пассажира легковой машины. В Краснодарском крае спасателям пришлось деблокировать пассажира из авто, пострадавшего после столкновения с грузовой машиной.

В Сочи при столкновении двух авто в тоннеле получили травмы два человека. В больницу Сочи после аварии доставили двух человек.