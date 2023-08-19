Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Кубани поздравил ветерана ВОВ со 100-летием. Василий Вертель из Славянска-на-Кубани отмечает юбилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что мужчина отправился на фронт в качестве добровольца. Долгое время он руководил взводом разведки, громил врага в Сталинграде и освобождал Донбасс, Крым, Беларусь, Литву и Восточную Пруссию.

«Десятки раз ходил в тыл противника, добывая ценные сведения и вражеских «языков». Был четыре раза ранен», – подчеркнул Вениамин Кондратьев в личном блоге в телеграме.

Отмечается, что за время Великой Отечественной Войны ветеран получил десять наград, в том числе дважды он был удостоен ордена Боевого Красного и Отечественной войны I степени.

После окончания ВОВ мужчина освоил новую профессию - механика. Начинал работать обычным крановщиком, но благодаря таланту быстро стал главным механиком. За 30 лет мужчина возвел не один десяток жилых зданий и объектов инфраструктуры в Краснодарском крае, в том числе и в родном районе.

«Сердечно поздравляю Василия Васильевича с юбилеем и желаю здоровья, бодрости духа и благополучия, – заключил глава Кубани.