Фото: krd.ru

Шесть ярмарок выходного дня открылись в Краснодаре. Приобрести продукцию кубанских фермеров можно будет в субботу и воскресенье, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что краевые производители привезли в Краснодар ягоды, яблоки, виноград и другие сезонные фрукты. Также на прилавках представлены крупы, мясные и хлебобулочные изделия, кондитерская продукция и не только.

Ярмарки выходного дня в краевой столице будут работать в субботу и воскресенье по следующим адресам.

ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

ул. Одесская (вблизи дома № 48);

ул. Восточно-Кругликовская, 26;

ул. Западный Обход, 34.

Добавим, что оба дня ярмарки будут работать до 15:00 по московскому времени.