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Три человека пострадали в аварии с автобусом в Сочи. Легковушка протаранила общественный транспорт по дороге на Красную Поляну. Об этом сообщает пресс-служба УВД по курорту.

По предварительной информации, корейский кроссовер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Удар был такой силы, что водителя легковушки зажало в салоне.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии.