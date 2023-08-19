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НовостиПроисшествия19 августа 2023 9:11

Три человека пострадали в аварии с автобусом в Сочи

Легковушка протаранила пассажирский автобус по дороге на Красную Поляну
Алексей ГУК
Фото: t.me/police_sochi

Фото: t.me/police_sochi

Три человека пострадали в аварии с автобусом в Сочи. Легковушка протаранила общественный транспорт по дороге на Красную Поляну. Об этом сообщает пресс-служба УВД по курорту.

По предварительной информации, корейский кроссовер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Удар был такой силы, что водителя легковушки зажало в салоне.

В результате ДТП пострадали три человека. Они доставлены в больницу. На месте работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства аварии.