Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани школьники могут пройти обучение в технопарках «Кванториум». Набор на новый учебный год начинается в начале сентября. Занятия для детей будут проводить бесплатно по шести направлениям. Это робототехника, аэротехнологии, биотехнологии, альтернативная энергетика, IT-технологии и хайтек. Также дополнительно можно пройти обучение по английскому языку и математике.

«В Краснодаре филиалы технопарка работают по адресу: улица Рашпилевская, 36/2. Также по улице Северной, 309 и улице Черкасская 71/1. В Новороссийске – по проспекту имени Ленина, 88», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется ,что для того, чтобы записать ребенка в технопарк, нужно принести с собой оригинал паспорта родителя или законного представителя. Также свидетельство о рождении и СНИЛС.