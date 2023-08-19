Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани пройдет конкурс «Во имя Отечества» с 21 августа по 15 ноября. Мероприятие организует Кубанское казачье войско.

«Мы делаем упор на формирование духовно-нравственных, военно-патриотических, гражданских, православных ориентиров у подрастающего поколения. Итоги подведем в конце ноября и наградим победителей на торжественной церемонии», - сообщил вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Уточняется, что возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Соревноваться можно будет в трех номинациях. Тема «Не ради славы и наград…» посвящена Дню знаний, традициям учебных заведений и педагогам. Номинацию «Во имя веры» приурочили ко Дню памяти благоверного князя Александра Невского. Он также является покровителем Кубанского войска. Тему участия казаков в боевых действиях разных периодов истории раскроет «Казачий характер».

В конкурсе будут оценивать аудиоподкасты, стихотворения, рассказы, фотографии, фильмы, видеоролики с песней, танцем.