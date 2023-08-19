В больнице Успенского района Кубани на новом томографе обследовали 280 человек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В больнице Успенского района Кубани на новом томографе обследовали более 280 человек. У 15% пациентов врачи выявили нарушения.

«Отделение лучевой диагностики полностью укомплектовано. Мы максимально стараемся обеспечивать доступность всех видов медицинской помощи для отдаленных территорий и для сельских жителей», - сообщил главный врач Успенской ЦРБ Карен Григорьев.

Уточняется, что больница Успенского района по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» также получила

новый маммограф, цифровой рентген-аппарат и флюорограф.