Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в сборах Таманского казачьего отдела поучаствовало 2,5 тысячи человек. Мероприятие прошло в Абинском районе.

«Для участников сборов проведут стрельбы из различных видов боевого оружия. Также пройдут практические занятия по управлению беспилотниками и тактической медицине. Наше войско уже почти два десятилетия проводит такие сборы», - сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в рамках военно-полевых сборов работают тематические площадки с экспозициями на патриотическую и образовательную тематику. Их организовали казаки-наставники и клубы Таманского отдела.