Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 августа 2023 11:44

На Кубани в сборах Таманского казачьего отдела поучаствовало 2,5 тысячи человек

В Абинском районе Кубани пройдут военно-полевые сборы
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в сборах Таманского казачьего отдела поучаствовало 2,5 тысячи человек. Мероприятие прошло в Абинском районе.

«Для участников сборов проведут стрельбы из различных видов боевого оружия. Также пройдут практические занятия по управлению беспилотниками и тактической медицине. Наше войско уже почти два десятилетия проводит такие сборы», - сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что в рамках военно-полевых сборов работают тематические площадки с экспозициями на патриотическую и образовательную тематику. Их организовали казаки-наставники и клубы Таманского отдела.